Zmarł w wieku 37 lat. Zabił go własny brat

Eversole jest najbardziej znany ze swojego hitu z 2002 r. "We Ready", w którym wystąpił inny raper Bubba Sparxxx. Utwór przez lata był często puszczany na różnych wydarzeniach sportowych. Raper, który urodził się w Niemczech, wydał swój pierwszy album "Ride Wit Me Dirty South Style" w tym samym roku, co wyszedł powyższy hit. Miał wtedy zaledwie 17 lat.