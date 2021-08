Razem od 20 lat. Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith spotkali się zupełnie przypadkiem

To właśnie wtedy po raz pierwszy rozmawiali i natychmiast się sobie spodobali. To spotkanie miało miejsce w 1994 r. Siedem lat później para stanęła na ślubnym kobiercu i przysięgała sobie "wierność i uczciwość małżeńską". Na ceremonię przyszło 100 osób, a zdjęcia z uroczystości pojawiły się w magazynie "Hello".