RE: Rzeszów Festival. Muzyczne lato w stolicy Podkarpacia

Utalentowane młode artystki i artyści: Julia Wieniawa, Bedoes 2115, Jann oraz Rubens, ci już legendarni, których każdy koncert zapisuje się w pamięci na długo: Agnieszka Chylińska, T.Love i Dr Misio, a także uwielbiani przez tłumy wiernych fanów Sorry Boys, Grzegorz Hyży i Błażej Król. To lista obecności drugiej edycja RE: Rzeszów Festival, na który zapraszamy 28 i 29 lipca na Bulwary nad Wisłokiem. To nie wszystko, bo RE: Rzeszów Festival to również miejsce przyjazne dzieciom i smakoszom.