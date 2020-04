Autorka najgorszej piosenki wszech czasów opowiedziała otwarcie o swojej seksualności

Pamiętacie Rebeccę Black? Jako nastolatka wrzuciła do sieci teledysk do swojej piosenki "Friday". Piosenka stała się hitem sieci, ale tylko dlatego, że wielu uznało ją za najgorszy utwór wszech czasów. Na młodą wokalistkę spadła fala hejtu. Internautom nie spodobał się ani infantylny tekst piosenki, ani jej wykonanie. Do tego w teledysku wykorzystano toporne efekty specjalne.