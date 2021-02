Rebecca Black nagrała "najgorszą piosenkę świata". Po 10 latach wspomina koszmar

Dokładnie 10 lat temu, 10 lutego 2011 r., do sieci trafił teledysk z piosenką "Friday" nikomu nieznanej Rebeki Black. 13-latka z Irvine w Kalifornii była zwykłą dziewczyną, która miała marzenie – chciała śpiewać i nagrywać piosenki. Miała też zamożnych rodziców (oboje są lekarzami), którzy bez większego namysłu zapłacili profesjonalistom za napisanie piosenki, muzyki i nakręcenie teledysku.

Kawałek "Friday" z miejsca stał się sensacją i rozniósł się po sieci jak wirus. W kilka miesięcy zaliczył na YouTube ponad 166 mln odsłon (mówimy o YouTubie sprzed dekady, gdy taki wynik zwalał z nóg), ale wkrótce doszło do konfliktu między wytwórnią muzyczną a Blackami. Dziś "Friday" można obejrzeć chociażby na kanale Rebeki (150 mln odsłon po 9 latach), dla której nagranie tej piosenki było błogosławieństwem, ale i przekleństwem.

"Friday" wpada w ucho i jest typowym internetowym szlagierem, który wszyscy nienawidzą, ale i tak słuchają i oglądają. 13-letnia Rebecca zaśpiewała banalny tekst do popowej melodii i została szybko okrzyknięta autorką "najgorszej piosenki w historii". 10 lat później Black, youtuberka z 1,5-milionową widownią, wspomina, jak wyglądało jej życie po "Friday".

Rebecca Black - Friday

Na swoim profilu na Instagramie wyznała, że gdy miała 15 lat, wpadła w depresję, o której nie mogła z nikim porozmawiać. W wieku 17 lat była nękana w szkole ("chodziłam tam tylko po to, bym ja i moi przyjaciele byli obrzucani jedzeniem"). Rebecca nie zrezygnowała z marzeń o karierze piosenkarki, ale gdy miała 19 lat, żaden producent i autor tekstów nie chciał z nią współpracować.

"Coraz bardziej staram się sobie przypominać, że każdy dzień jest nową okazją do zmiany rzeczywistości i podniesienia na duchu. Nie jesteś zdefiniowany przez żaden wybór lub sytuację, która się wydarzyła. Czas leczy rany i nic nie jest skończone. (…) Nie daj sobie wmówić, że to, co kochasz, jest złe" – napisała na Instagramie.