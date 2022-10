Rebel Wilson nie chciała mówić o swojej orientacji. "To było nieczyste zagranie"

Doszło do tego, ponieważ "Sydney Morning Herald" zwrócił się do niej o komentarz do artykułu i dając jej kilka dni na odpowiedź. Tekst dotyczył właśnie jej relacji z Ramoną Agrumą, zanim Rebel Wilson dokonała coming outu. Publikując zdjęcie z partnerką, aktorka wyprzedziła publikację. Teraz postanowiła wypowiedzieć się na ten temat.