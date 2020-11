Rebel Wilson nie przestaje chudnąć. Postawiła sobie ambitny cel

Australijska gwiazda komedii w stylu " Pitch Perfect ", "Druhny" czy "Oszustki" chudnie w oczach. Rebel Wilson nigdy nie dawała po sobie poznać, że nadwaga jest dla niej źródłem kompleksów. Wręcz przeciwnie – aktorka uczyniła z tego swój atut, tworząc niezapomniane i lubiane role w wielu amerykańskich komediach. To już jednak przeszłość. Wilson ostro trenuje i dba o dietę, by schudnąć o kilka rozmiarów.

"Będę z wami szczera - z moją misją 'Rok Zdrowia' staram się dojść do 75 kg (przy 159 cm wzrostu – dop. red.) i wprowadzić jeden z moich filmów do produkcji przed końcem roku. Obie te rzeczy wymagają codziennego wysiłku i ciągle są opóźnienia, ale ja ciężko pracuję" – pisała kilka miesięcy temu Rebel Wilson.

Od tamtego czasu aktorka schudła dobre 20 kg, co doskonale widać na najnowszych zdjęciach na Instagramie. Gwiazda wybrała się na przejażdżkę w terenie i trudno uwierzyć, że to ta sama osoba, która "kilkadziesiąt kilogramów temu" robiła furorę w "Pitch Perfect".

Wilson oprócz ćwiczeń z trenerem bardzo dużo czasu spędza na świeżym powietrzu. Jeździ konno, pływa, surfuje, robi piesze wędrówki – wszystko to sprzyja metamorfozie, która dokonuje się na naszych oczach.

Przypomnijmy, że gwiazda trylogii "Pitch Perfect" grała ostatnio w fatalnych "Kotach" i oscarowym "Jojo Rabbit". W telewizji można ją było oglądać w serialu "Les Norton", a w produkcji jest dramat "The Almond and the Seahorse" w którym Rebel Wilson gra jedną z głównych ról.