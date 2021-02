Rebel Wilson wygrała z nadwagą. Ogłosiła rozstanie z młodym milionerem

Rebel Wilson od miesięcy raczy na Instagramie swoich fanów fotkami, które dokumentują jej walkę o zdrowie i szczupłą sylwetkę. Efekty są zachwycające. Na początku zeszłego roku aktorka ogłosiła, że chce zejść do 75 kg (przy 159 cm wzrostu) i już wiadomo, że zrzuciła ponad 27 kg. Najnowsza fotka w dopasowanej sukience i krótkim sweterku jest najlepszym dowodem na to, że Rebel Wilson dopięła swego.

Portal Page Six, powołując się na źródła z otoczenia aktorki, potwierdził doniesienia o rozstaniu. - Ich związek po prostu dobiegł końca – mówił anonimowy informator. Z kolei źródło "People" twierdzi, że Jacob Busch był pierwszym facetem, który pasował do jej poczucia humoru i osobowości. - To ktoś, kto ma własne życie, odniósł sukces i nie był przytłoczony jej popularnością - donosi informator. Najwyraźniej nie był też stworzony do długotrwałego związku z aktorką.