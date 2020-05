Red Lipstick Monster szczerze o Instagramie: "To czasem gra pozorów"

Red Lipstick Monster , czyli guru polskiego youtube'a urodowego, w Internecie działa od dawna. Jej makijażowy kanał powstał i rozwijał się wtedy, gdy w Polsce ludzie dopiero zaczynali doceniać takie formaty. I choć początki nie były idealne, Ewie udało się zgromadzić sporą widownię. Aktualnie jej kanał subskrybuje ponad milion osób. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobry wynik.

Red Lipstick Monster, jako osoba, która w Internecie pracuje już od lat, wie tajnikach social mediów naprawdę sporo. I chociaż jej głównym domem jest Youtube, sporą sławę zdobyła także na Instagramie. Publikuje tam zdjęcia swoich makijaży oraz małe wycinki z życia prywatnego. Postanowiła jednak podzielić się z fanami tym, jak influencerzy oszukują swoich obserwatorów na każdym kroku. Na jej profilu pojawiły się zdjęcia, które dosadnie pokazały dążenie do perfekcji. "Nie wierzcie w każde zdjęcie na insta. To czasem gra pozorów. Kąt + światło. Nauczyłam się z 20 sekundowego tutorialu jak sprawić, żeby mój płaski tyłeczek na zdjęciu udał taki robiony na siłowni" - napisała.

Niestety tego typu pozy do zdjęć to cecha rozpoznawalna influencerek, które zawsze chcą wyglądać perfekcyjnie. To jednak sprawia, że ich młode obserwatorki popadają w kompleksy, ponieważ pomimo diety i ćwiczeń nie mogą osiągnąć takich efektów. Red Lipstick Monster nagłośniła problem, z którym zmagamy się każdego dnia.