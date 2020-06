Wyjazd do LA otworzył jej oczy. "Tam zrozumiałam, czym jest homoseksualizm"

-Nikt ze mną nie rozmawiał o seksualności, kiedy byłam nastolatką. Nie rozumiałam, czym jest homoseksualizm. Moi dziadkowie i rodzice mi tego nie wytłumaczyli – mówiła Witherspoon w "Variety", wspominając lata 90. Okazją do podjęcia tego tematu był jej najnowszy serial "Little Fires Everywhere", którego akcja toczy się właśnie trzy dekady temu.

- Użyliśmy niektórych konwersacji, które prowadziłam przed laty z moją babcią. Mówiła mi: "Reese, homoseksualizm jest bardzo rzadki. To nie jest coś, co zdarza się często". I wstawiliśmy to do scenariusza – wyznała aktorka, która po wyprowadzce do Los Angeles odczuła, że babcia nie miała racji.