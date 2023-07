Renata Dancewicz ma na koncie romans z młodszym mężczyzną. Związek nie przetrwał. Co się stało?

Renata Dancewicz przyszła na świat w 1969 roku w Lesznie. Na początku swojej drogi zawodowej nie planowała w ogóle wiązać swojej przyszłości z aktorstwem. Myśl o tej profesji przyszła jej do głowy dopiero w ostatniej klasie liceum, kiedy wystąpiła w szkolnej interpretacji "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry. To doświadczenie przekonało ją, by po maturze spróbować dostać się do szkoły aktorskiej.