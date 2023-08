Renata Dancewicz nie zapłaciła rachunku i wyszła z restauracji. Teraz się wytłumaczyła

Dancewicz zaznaczyła, że nie przejmuje się tym, co ludzie powiedzą. Wyjaśniła, że potrafi kogoś lubić czy podziwiać, nawet jeśli ta osoba jej nie lubi. Jeżeli komuś coś się nie podoba, to ona bardziej ufa swojemu organizmowi, ciału i mózgowi niż komuś innemu. Aktorka określiła to jako zdrowy egoizm. Podkreśliła również, że warto odpowiednio podchodzić do problemów i porażek w życiu.