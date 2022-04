Reni Jusis "donosi" o decyzji Gazpromu. Bezbłędny komentarz

We wtorek Gazprom poinformował o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski. To jeden z najważniejszych tematów, o których informują obecnie rodzime media. W środę od godziny 8 czasu polskiego Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego, poinformował money.pl. Z informacji serwisu wynika, że rosyjska spółka podała, iż powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach. Podobną decyzję Moskwa podjęła wobec Bułgarii.