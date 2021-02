Reżyser teatralny oskarżony o molestowanie. Paweł Passini wydał oświadczenie

Podczas pracy nad "Snem nocy letniej" Passini miał zmuszać aktorki do rozbierania się i nagrywać je nago bez ich zgody. W rozmowie z magazynem kobiety wyznały, że próby bez ubrania trwały godzinami. Reżyser miał również namawiać jedną ze studentek do masturbacji - miała to robić na tyle wiarygodnie, żeby Passini mógł jej uwierzyć.

Paweł Passini oskarżony o molestowanie. Reżyser wydał oświadczenie

O swojej współpracy z reżyserem opowiedziała także Marta Nieradkiewicz, która nieprzyjemnie wspomina ten moment. "Rzucał we mnie scenariuszem, krzyczał 'przyjechała wielka aktorka z Bydgoszczy i co? I nic!'. Kiedy chciałam wyjść z sali, zamykał drzwi i krzyczał, że nigdzie nie wyjdę" - wyznała.

Reżyser opublikował oświadczenie. Paweł Passini bronił swoich "metod pracy" i zarzekał się, że w trakcie prób do "Mały Las – Krótki Sen" studenci nie mieli żadnych uwag. "Nigdy nie ukrywałem tego, że pracuję z nagością na scenie. Nagie ciało w moich spektaklach nie ma aspektu erotycznego. Nie jest tam, żeby się na nie gapić, ale po to, żeby prowokować, żeby nie dało się na nie patrzeć. Dlatego naga jest śmierć, naga jest wyrwana z ciała dusza, cierpienie i ekstaza są nagie. Żeby móc wcielić to w życie, aktor musi tego chcieć. Co wcale nie oznacza, że jest to dla niego przyjemne, ale ja się z nikim nie umawiam na 'przyjemnie'" - napisał w oświadczeniu Paweł Passini.