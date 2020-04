Richard Quest ma koronawirusa. Dziennikarz CNN powiedział o chorobie w programie na żywo

Liczba osób zakażonych koronawirusem nieustannie wzrasta . Choroba dotarła także do znanych dziennikarzy stacji CNN. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Covid-19 został wykryty u Chrisa Cuomo , a także u Brooke Baldwin. Tym razem zdiagnozowano go również u kolejnego prowadzącego, Richarda Questa.

Richard Quest jest wieloletnim dziennikarzem CNN, a na co dzień prowadzi program internetowy "Quest Means Busines". W poniedziałek w trakcie nadawania swojego show mężczyzna poinformował, że poddał się testom na obecność koronawirusa , których wynik okazał się pozytywny.

- Tak, wynik testów okazał się pozytywny. Cieszę się, że nie mam żadnych strasznych objawów tej choroby, w przeciwieństwie do większości zakażonych osób. Miałem po prostu nieprzyjemny kaszel, którego dzięki ekipie technicznej nie byliście zmuszeni słuchać - wyznał.

- Nie jestem głupcem ani bohaterem, ale na ten moment czuję się naprawdę dobrze. Jest tyle ważnych rzeczy, o których powinniśmy porozmawiać każdego wieczora. Dlatego tak długo, jak będę w stanie to robić, nie widzę powodów, by przestać opowiadać o kwestiach gospodarczych tego, co obecnie się teraz dzieje - tłumaczył dziennikarz.