Richard Williams komentuje zachowanie Willa Smitha. "Nie tolerujemy bicia"

Podczas tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów doszło do skandalu. Chris Rock przypomniał film "G.I. Jane" z 1997 r., w którym Demi Moore wystąpiła z ogoloną głową. Później powiedział, że nie może doczekać się, by zobaczyć Jadę Pnkett Smith w produkcji "G.I. Jane 2". Nawiązał w ten sposób do fryzury żony Willa Smitha, która też ma łysą głowę. Okazuje się jednak, że w jej wypadku to wina choroby. Kobieta cierpi na łysienie plackowate, o czym często mówi w mediach. Po słowach Rocka Will Smith wtargnął na scenę i spoliczkował komika. Wracając na swoje miejsce, aktor wykrzykiwał jeszcze w stronę Rocka niecenzuralne słowa.