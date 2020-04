Ricky Gervais znowu dowalił gwiazdom. "Siedzą w posiadłości z basenem i narzekają"

Ricky Gervais jest ceniony w Wielkiej Brytanii za wyjątkowe podejście do show-biznesu. Choć wspiął się na sam szczyt jako aktor i komik, to nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. A był czwartym dzieckiem w imigranckiej rodzinie, gdzie ojciec codziennie, do 70. roku życia, wstawał o 5:30 do pracy na budowie.