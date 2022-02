Rihanna na randce z ojcem swojego dziecka. Tym razem zasłoniła brzuch

Rihanna, ASAP Rocky i Rorrey Fenty wybrali się ostatnio do nowojorskiej restauracji Carbone, która specjalizuje się w kuchni włoskiej. ASAP Rocky to znany raper i ojciec dziecka Rihanny, które jest w drodze. Rorrey Fenty to jej młodszy brat, również zajmujący się muzyką. W USA nie zrobił jeszcze zawrotnej kariery, ale jego raperski pseudonim Gallest jest dobrze znany na ojczystym Barbadosie.