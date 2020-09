Rihanna nadal darzy sentymentem Chrisa Browna: "Naprawdę go kocham"

Zanim Rihanna i Chris Brown poukładali swoje życie prywatne na nowo, swego czasu byli jedną z najgłośniejszych par w showbiznesie. Na początku 2009 r. piosenkarz dotkliwie pobił ówczesną partnerkę, która musiała przez to odwołać swój występ na gali wręczenia Nagród Grammy. Brown przyznał się do napaści i dostał pięć lat w zawieszeniu. Sąd zakazał mu także zbliżać się do byłej kochanki na odległość 50 jardów (ok. 46 m)