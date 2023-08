Rihanna urodziła. Jej drugie dziecko jest już na świecie. Syn czy córka?

Wiadomo, że wszystko, co włoży na siebie Rihanna, z miejsca staje się modne i pożądane. Nie inaczej było, gdy spodziewała się dziecka. Piosenkarka wywróciła do góry nogami podejście do ciążowego stylu. Zamiast nosić luźne, zasłaniające ciało ubrania, wybierała obcisłe kreacje, najlepiej takie, które całkowicie odsłaniały jej brzuch. Świat oszalał na punkcie tego stylu, a ciężarne celebrytki na całym świecie próbowały go kopiować.