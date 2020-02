Rita Ora coraz śmielej. Tym razem założyła za małe bikini

Rita Ora lubi prowokować nie tylko odważnymi kreacjami, ale również ich brakiem. Kilka dni temu zamieściła na instagramowym profilu zdjęcie w czarnym bikini, które obnażyło zbyt wiele.

Rita Ora w pozowanym zdjęciu siedzi na leżaku w ogrodzie przed domem, oddając się relaksowi. To, co jednak przykuwa uwagę to strój wokalistki. Wygląda tak, jakby był za mały o jeden rozmiar, bo znacząco obnaża piersi. Ale nie łudźcie się, że to przypadek. W strojach Rity Ory nie istnieją. Komentarze i lajki udowadniają, że zamysł był trafiony - fotka poniosła się po świecie oraz uradowała oko pozytywnymi komentarzami.

Wokalistka najwyraźniej nie cierpi na kompleksy i ma do siebie dużo dystansu. W przeciwieństwie do niektórych koleżanek po fachu, które ubierają piękne sukienki nawet do sklepu, Rita Ora najwyraźniej wszystko traktuje z przymrużeniem oka. Potrafi pójść do supermarketu w zwykłych dresach, szerokiej bluzie i bez grama makijażu, nie przejmując się fotoreporterami. Na Instagramie i tak pokaże to, co chce.