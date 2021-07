Rita Ora kibicuje nago? Wspierała Anglię w finale Euro 2020

Rita Ora nie jest jednak jedyną celebrytką, która pokazała swoje wsparcie dla reprezentacji Anglii. Piłkarzy wspierali również m.in. Amanda Holden czy Simon Cowell. - Wspaniale było czuć się zjednoczonym i patrzeć, jak nasz kraj łączy siły. Jestem dumna, że mogę wspierać Anglię - powiedziała aktorka w rozmowie z "The Sun". - To obecnie najlepszy impuls do działania dla naszego kraju. Powodzenia - dodał Cowell.