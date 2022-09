Rita Ora pokazała odważne zdjęcie. Pozuje nago w wannie

Rita Ora zaczynała karierę jako aktorka oraz piosenkarka. Wystąpiła w kilku wysokobudżetowych produkcjach i serialach, nagrała dwa studyjne albumy. Doskonale odnajduje się w telewizji. Była jurorką w "The Voice UK", "The X Factor", "The Voice Australia" oraz "Masked Singer UK". Miała szansę sprawdzić się też w roli prowadzącej amerykańskiej edycji "Top Model".