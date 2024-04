Rita Ora sporo odsłoniła na premierze. Zachwyciła?

Szybko okazało się też, że obdarzona niezwykłą urodą i charyzmą Brytyjka doskonale sprawdza się w telewizji. Rita Ora była jurorką w "The Voice UK", "The X Factor", "The Voice Australia" i "Masked Singer UK". Miała szansę sprawdzić się też w roli prowadzącej w amerykańskiej edycji "Top Model".