Była dziecięcą gwiazdą. Uzależniła się od narkotyków, alkoholu, seksu

Po ponad dwóch dekadach od premiery filmu "Szkoła rocka" fani wciąż kojarzą Rivkah Reyes jako Katie, 10-letnią basistkę grająca w zespole Jacka Blacka. Rola w produkcji z 2003 r. przyniosła aktorce ogromny rozgłos i otworzyła jej drzwi do dalszej kariery. Niestety istnieje też druga strona medalu. Udział w popularnej komedii muzycznej doprowadził Reyes do 10-letniej walki z uzależnieniami i zastraszaniem.

We wtorkowej rozmowie z "New York Post" Reyes zdradziła, że po premierze "Szkoły rocka" koledzy z klasy strasznie jej dokuczali. - Zwłaszcza po zakończeniu prac nad produkcją, kiedy po raz pierwszy wróciłam do szkoły, ludzie byli albo naprawdę mili, albo niesamowicie wredni. Nie było żadnego kompromisu - wyznała aktorka. - Śledzono mnie w całej szkole, a ludzie śpiewali "School of Rock" - dodała.