Robert Cichy prezentuje "Dirty Sun". Nagrał szczególną płytę

Robert Cichy nieustanne poszukuje nowych rozwiązań w brzmieniu instrumentów strunowych. Eksperymentuje z dźwiękiem gitar, łączy gatunki muzyczne, aby uzyskać nową jakość i tym samym z płyty na płytę buduje swój rozpoznawalny styl. Posłuchajcie, co ma do zaproponowania na najnowszej płycie.

Tytuł "Dirty Sun", najnowszego albumu Roberta Cichego, to zamknięte w dwóch słowach odczucia i obserwacje Cichego nt. tego, czego doświadczamy obecnie na świecie, na planecie i w społeczeństwie. Druga płyta muzyka, to oprócz ciekawej muzycznej podróży i dużej dawki nowych kompozycji, też refleksja nad tym co dookoła nas. Do swojej opowieści Cichy zaprosił również gości, którzy są ważnym ogniwem płyty – pojawiają się na niej: Kasai, Mrozu, Rahim, Sosnowski.

-_Pierwszym działaniem jakie podjąłem przy pracy nad nową płytą było wymyślenie tytułu albumu. Te dwa słowa DIRTY SUN powstały zanim skomponowałem pierwszą piosenkę na ten krążek. Zatem było to inne od zwyczajowego działanie, kiedy tytuł wybiera się po napisaniu utworów i tekstów. DIRTY SUN to słowa, którymi określam to co dzieje się na świecie, stan planety, społeczeństwa. Jesteśmy w jakimś dziwnym momencie, w którym jest dużo brudu i jednocześnie słońca. Tytułem płyty wyznaczyłem sobie więc myśl przewodnią tego co chciałbym wyrazić tym albumem. Teksty, muzyka, czy samo brzmienie płyty ma w sobie trochę brudu, niedoskonałości, ale również takich prostych, jasnych przemyśleń jak "Seize the day", czyli "Chwytaj dzień"-_mówi Cichy.

Materiały prasowe Robert Cichy

Drugi album Cichego, "Dirty sun", zawiera 11 utworów. Otwiera go kawałek "Seize the day", drugi singiel promujący album. Powstał do niego nietypowy klip, inspirowany miłym zbiegiem okoliczności – bowiem termin premiery płyty był również dniem 40. urodzin Cichego.

Z tej okazji od zaprzyjaźnionych artystów popłynęły życzenia dla Roberta i to one tworzą wizualną stronę klipu. Teledysk – niespodzianka powstał w tajemnicy przed Cichym. Twórcą klipu jest Mariusz Mrotek. Wyjątkowe wideo możecie zobaczyć poniżej.

Robert Cichy - Seize the day (Birthday Video)

Ważną stroną płyty, jak podkreśla Cichy, jest również koncepcja wizualna całości. Muzyk podkreśla, dlaczego przywiązuje to tego dużą wagę i dlaczego połączenie tych dwóch aspektów jest tak dla niego istotne. - Zależało mi też na tym by oprawa graficzna zgadzała się z tym co chcę przekazać muzycznie – zdjęcia autorstwa Lukasa Chmiela powstały w Nowym Jorku, m.in. na moście brooklińskim przy zachodzącym słońcu, co idealnie podkręcił znakomity grafik Mariusz Mrotek nadając całej poligrafii odpowiedni klimat – mówi.

Pierwszym singlem promującym album był utwór „Piach i wiatr”. Teledysk autorstwa Zosi Ziji i Jacka Pióro możecie znaleźć w serwisie YoutTube.

Robert Cichy - Piach i wiatr [Official Video]

Robert Cichy jest obecny na polskiej scenie muzycznej od dawna jako gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny. W 2018 r. wydał swój pierwszy solowy album "SMACK", który od razu został doceniony przez kapitułę polskiej Nagrody Muzycznej Fryderyk. Kolejny album muzyka, "Dirty sun" ukazał się 26 czerwca, nakładem wydawnictwa Agora.