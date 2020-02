Robert De Niro: ujawniono groźby pod adresem aktora. Mogą go pogrążyć

Na jaw wychodzą nieznane dotąd kulisy zatargu między Robertem De Niro i jego wieloletnią asystentką. Emaile to mocny dowód w sprawie.

Okazuje się, że Graham Chase Robinson, asystentka Roberta De Niro, która oskarża go dyskryminację i seksizm, miała grozić aktorowi, że ujawni jego "nie do końca eleganckie" zachowanie. Z dokumentów, do jakich dotarło TMZ, wynika, że w sierpniu 2019 r. De Niro dostał od kobiety e-maila. Robinson odgrażała się, że ujawni jego sekrety. W kolejnej wiadomości napisała, że nosi się z zamiarem wydania wspomnień, w których je opisze. Jakie to sekrety? O tym dokumenty sądowe milczą.