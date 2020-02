Robert Gonera szuka miłości. "Jak dobrze byłoby się przy kimś obudzić"

Po latach zawirowań w życiu zawodowym, a przede wszystkim prywatnym, Robert Gonera deklaruje, że stanął na nogi i jest gotów zacząć od nowa.

Robert Gonera ma za sobą trudny czas, gdy musiał zostać otoczony specjalistyczną opieką. W 2007 roku trafił do szpitala psychiatrycznego . Jego bliscy mówili wtedy, że za dużo pracował i przeszedł załamania. Sam aktor nie lubi wracać do tych wydarzeń, wie, jakim cieniem położyły się na jego karierze.

Gdy w 2012 roku rozwiódł się z żoną Karoliną, zostawił jej dom, by mieszkała w nim z ich synami. Był przekonany, że ze swoim doświadczeniem i rozpoznawalnością nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy. Rzeczywistość okazała się jednak o wiele trudniejsza...

- Po 25 latach obcowania z alkoholem, porzuciłem to. Nie jest łatwo o tym mówić, ale daję świadectwo tym, którzy chcą coś ze sobą zrobić. To ciężka droga i ogromna determinacja. Jest to zdecydowanie moje zwycięstwo. Od 4 lat nie piję.