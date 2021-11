Robert i Monika Janowscy znowu przeżywają koszmar. "Robercie, wróciłam"

Koszmar rozpoczął się niewinnie. W 2011 r. po koncercie do Roberta Janowskiego podeszła kobieta i wręczyła mu list oraz pluszowego misia. To częsty gest wśród oddanych fanów, więc gwiazdor szybko o tym zapomniał. Kobieta jednak nie opuściła jego życia, dołączyła do fanklubu, zdobyła jego numer telefonu i adres e-mail. Od tamtej pory zaczęło się regularne nękanie. Później w sądzie Janowski pokazał setki wiadomości od kobiety. "Kocham Cię, Misiu, wróć do swojej Kici. I tak do mnie wrócisz. Będziemy razem i umrzemy razem" - brzmiała jedna z nich.