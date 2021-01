Robert Janowski pracował w TVP. Teraz odnajduje się w zupełnie innej branży

Robert Janowski przez 21 lat prowadził "Jaka to melodia?", więc gdy nagleTVP zdecydowała się zakończyć współpracę z prezenterem, nie obyło się bez skandalu. Media donosiły, że Janowski nie zgodził się na odgórnie proponowane zmiany w programie i miał usłyszeć, że może "skończyć jak Torbicka i Orłoś". Choć rozstanie z TVP nie zapowiadało się na początku burzliwie, to skończyło się na groźbach pozwów sądowych.