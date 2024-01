Robert Janowski wróci do TVP? Pojawiły się zaskakujące doniesienia

Rober Janowski wróci do TVP?

Na chwilę Janowski zniknął z ekranów, a niedawno wrócił na dobre w nowej roli, jurora w "Twoja twarz brzmi znajomo". Serwis Shownews podaje jednak, że prezenter w ostatnim czasie otrzymał propozycję powrotu do prowadzenia "Jaka to melodia". Jeśli by się na to zdecydował, mocno wpłynęłoby to na jego współpracę z Polsatem. W jubileuszowej serii "TTBZ" jurorami mają być Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski i właśnie Robert Janowski. Podobno pogłoski o powrocie do starej stacji już wywołały spore zamieszanie.