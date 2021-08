Robert Kochanek pozuje z ukochaną. "Ojciec i córka, nie wiem śmiać się czy płakać"

Spora część widzów kibicuje parze. Ale pojawiają się też i takie głosy: "Tu widać ustawioną pozę, a nie miłość", "Zobaczymy za rok", "Do grudnia maks", "Ojciec i córka, nie wiem, śmiać się czy płakać", "Każdy rozsądny człowiek wie, że to nie przetrwa. I nie, nie jest to złośliwość czy zazdrość, raczej zdrowy rozsądek".