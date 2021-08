Robert Kochanek wymienia czułości z Kingą Zapadką. Robi się gorąco!

Program "40 kontra 20" połączył ze sobą 43-letniego tancerza Roberta Kochanka i 25-letnią studentkę prawa Kingę Zapadkę. Choć atrakcyjna dziewczyna od początku była faworytką "seniora" programu, to droga do szczęśliwego finału pełna była dylematów i zwrotów akcji. Na ile były one prawdziwe, a na ile wyreżyserowane na potrzeby programu, widzowie wciąż się spierają. Wątpliwości nie budzi za to fakt, że para wywołuje ogromne emocje wśród fanów show. Mimo iż wielu widzów nie może przeboleć tego, jak Kochanek traktował Kingę w randkowym show, nie brakuje tych, którzy kibicują tej parze.