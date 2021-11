Robert Moskwa pożegna się z "M jak miłość"? Zagrał fanom na nosie

Jakiś czas temu Robert Moskwa zasugerował na Instagramie, że pożegnanie z serialem czeka także i jego. Na InstaStory zamieścił zdjęcie, w którym jako serialowy Artur leży na noszach i ma odjechać karetką do szpitala. Opatrzył zdjęcie wymownym cytatem z piosenki "The End" zespołu The Doors. "This is the end... my only friend, the end..." napisał aktor i dodał: "No cóż... na każdego kiedyś przyjdzie pora... Dziękuję za te wszystkie lata...".