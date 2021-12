Robert Motyka o stracie mamy. "Absolutnie tego nie akceptowałem"

- Bardzo się cieszę, że mogłem to zrobić, i że pani Irena to przyjęła w taki sposób. W pewnym momencie zapomnieliśmy, że tam były kamery, bo liczyło się tylko to, co chcieliśmy sobie powiedzieć. A ona wyznała mi w sposób wzruszający, że: "A ja pamiętam, jak byłam u was i spałam na tej sofie, i ty mnie Robert przykryłeś kocem". Wtedy dowiedziałem się, że ona w tamtym momencie nie spała i że to w niej zostało tak długo, jako coś pięknego... Ja się wtedy rozpłakałem - podsumował w wywiadzie.