Rocznica śmierci Kory. Mariusz Szczygieł odwiedził grób piosenkarki. Pojawiły się wzruszające laurki od fanów

Kora Jackowska zmarła 28 lipca 2018 r. Pochowano ją na warszawskich Powązkach. Jej grób do dziś jest bardzo często odwiedzany przez jej fanów. Na miejsce pochówku przyszedł Mariusz Szczygieł , który zauważył sporo rzeczy zostawionych przez sympatyków muzyki Kory.

Dziennikarz postanowił uwiecznić wszystko na zdjęciach. Widać plakaty, laurki z hasłami i podziękowaniami za jej twórczość. "Miłość to wieczna tęsknota... Pamiętamy o tobie", "Jesteś dla mnie najlepszym drogowskazem, który pokazał mi najlepszą drogę życia" - pisali fani.

"Fani piszą tam, co Korze zawdzięczają (fot.3,4) i że nigdy jej nie zapomną. Jak wiadomo Nigdy trwa tyle, co życie, czasem z powodu defektów mózgu krócej. Nigdy może przedłużyć się na następne życia (dzieci, wnuków...), jeśli o to zadbamy. Nigdy Louisa Armstronga, Marylin Monroe, czy Eurypidesa szczęśliwie wciąż trwa" - napisał Szczygieł w poście na Facebooku.