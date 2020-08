Rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Ksiądz wspomina, co zrobili żałobnicy

Ciało Staraka odnaleziono dopiero po pięciu dniach poszukiwań. Zrozpaczona żona, rodzice i siostra Piotra wiedzieli, jak ważna dla niego była Fuleda. Postanowili pochować go właśnie na terenie rodzinnej posiadłości.

– Takiego pogrzebu, jak jestem księdzem, to nie widziałem. Poświęciłem urnę z prochami w domu i to chyba był najbardziej tradycyjny fragment tej uroczystości - mówi.

Śmierć producenta i jego pochówek był tematem numer jeden w sierpniu ubiegłego roku. Do Fuledy przybyli wtedy nie tylko przyjaciele Staraków, ale także mnóstwo fotoreporterów.

. – Wokół posiadłości było mnóstwo paparazzich . Jeden z fotografów zrobił mi nawet zdjęcie. To była dla mnie absolutna nowość. W naszej małej wiosce to niebywałe - wspomi ksiądz Jerzy.

- Kiedy wyszliśmy z domu, naszym oczom ukazał się rząd luksusowych aut – jeepy, sportowe marki. Były to wszystkie auta śp. Piotra. Jego żona powiedziała nam później, że zostały specjalnie przywiezione na uroczystość, bo śp. Piotr je uwielbiał - relacjonuje.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Policja domaga się uznania go za winnego tego czynu i ukaranie grzywną w wysokości 500 złotych. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 12 sierpnia.