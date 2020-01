Rod Stewart oskarżony o napaść. Wszczął awanturę w hotelu

2020 rok nie zaczął się najlepiej dla Roda Stewarta i jego syna, Seana. Panowie zainicjowali w luksusowym hotelu awanturę, która skończyła się dla nich... w areszcie.

Rod Stewart sylwestra spędzał w USA, dokładnie w Palm Beach. Jak donoszą amerykańskie media, gwiazdor razem z rodziną przebywał w luksusowym The Breakers Hotel, gdzie doszło do bardzo niefortunnych wydarzeń.

O zdarzeniu jako pierwsi poinformowali dziennikarze "People". Rod Stewart razem z rodziną zwrócili uwagę, że w hotelu odbywa się impreza dla dzieci. Podobno próbowali przekonać obsługę hotelu, by wpuściła ich dzieciaki na prywatne party, ale nie dostali na to zgody. Wtedy sytuacja się zaogniła.

Rod i jego syn - Sean - wdali się w awanturę z ochroniarzem, oddelegowanym do czuwania nad przyjęciem dla dzieci.

"Byli głośni i agresywni, nie chcieli zastosować się do próśb obsługi, by odpuścić" - napisano w policyjnym raporcie.

Rod Stewart podobno szybko przeprosił za całe zajście, ale to nie zakończyło sprawy. Obsługa hotelu wezwała policję. Z ich raportu wynika, że wersja ochroniarza pokrywa się z tym, co widać na nagraniu z monitoringu. To państwo Stewart byli inicjatorami awantury.