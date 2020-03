Rod Stewart paraduje po mieście, jakby nigdy nic. Nie boi się koronawirusa

Podczas gdy wiele gwiazd namawia swoich fanów do pozostania w domach i przestrzegania kwarantanny społecznej, Rod Stewart najwidoczniej nie boi się koronawirusa . Podczas spaceru chciał zajrzeć do kawiarni, ale wszystkie były zamknięte.

Sam Rod Stewart na Instagramie dziękował służbie zdrowia za poświęcenie. Mimo to raczej nie unika wychodzenia z domu.

Kilka dni temu muzykowi udało się znaleźć otwarty sklep ze sprzętem do surfingu, do którego zabrał rodzinę na zakupy. Wygląda na to, że przestrzeganie kwarantanny nie wychodzi mu najlepiej.