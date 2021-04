Rodowicz po szczepieniu na COVID-19 miała lekki NOP. Co się stało?

Maryla Rodowicz przyjęła szczepionkę, by uniknąć kolejnego zakażenia koronawirusem. Była na tyle zdeterminowana, by na zastrzyk pojechać aż do Wałbrzycha. 400 km odległości od miejsca zamieszkania wcale jej nie zniechęciło. Rodowicz chciała zaszczepić się jak najszybciej, ale zgodnie z kolejką. Kilka dni po zabiegu piosenkarka opowiedziała serwisowi Se.pl, jak się czuje.