Rodrigo Alves zmienił płeć. "Żywy Ken" teraz jest jak Barbie

Rodrigo Alves zasłynął tym, że poddał się ponad 150 zabiegom, żeby upodobnić się do Kena - lalki, która imitowała chłopaka Barbie. Brazylijczyk teraz zaskoczył wszystkich. Teraz jest kobietą.

Rodrigo Alves ma na koncie ponad 150 operacji plastycznych. Ich łączny koszt to ponad 500 tys. funtów, czyli ok. 2,5 mln zł. Dzięki serii zabiegów upodobnił się do Kena - lalki, która towarzyszyła Barbie. Alves przeszedł między innymi operację nosa, lifting pośladków czy liczne liposukcje. Jest też pierwszym mężczyzną, który usunął cztery żebra.