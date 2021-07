Rodzina księżnej Kate pojawiła się na Wimbledonie. Jak się zaprezentowali?

Kate Middleton jest wielką fanką tenisa i stałym bywalcem Wimbledonu. Ostatni raz pojawiła się na popularnym turnieju, 2 lipca, w towarzystwie Tima Henmana i Joe Wicksa. To właśnie wtedy żona księcia Williama mogła mieć kontakt z osobą zakażona, co doprowadziło do tego, że musiała poddać się przymusowej kwarantannie. Nie pomógł jej fakt, że była po dwóch dawkach szczepionki i uzyskała negatywne wyniki testów na koronawirusa.