Rogalska odeszła z TVP. Internauci do Kammela: "a co z panem?"

- Pani Marzena Rogalska zdecydowała o odejściu z Telewizji Polskiej. O tym, kto ją zastąpi w programie 'Pytanie na śniadanie' TVP poinformuje wkrótce - poinformował nas rzecznik TVP, potwierdzając tym samym, że była to decyzja dziennikarki. Nic więc dziwnego, że mnożą się pytania: dlaczego? Co musiało się stać? I... co z Kammelem?

Wrócił po kilku miesiącach - do "Pytania na śniadanie". W 2009 r. przeżył powtórkę z rozrywki i rozstał się po raz kolejny z TVP, kierując swoje kroki do siedziby Polsatu. Do TVP wrócił jednak w 2011 r. i chyba można śmiało stwierdzić, że dziś jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd stacji. "Pytanie na śniadanie", "The Voice", imprezy organizowane przez TVP... Historia zatoczy koło kolejny raz?