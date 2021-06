Roksana Węgiel i jej sukcesy. Ma się czym pochwalić

Roksana Węgiel robi karierę w błyskawicznym tempie. Pojawiła się w show-biznesie, gdy miała zaledwie 13 lat. Dziś jej instagramowy profil śledzi ponad 1,2 mln osób, a każdy krok jest szeroko komentowany przez fanów nastolatki oraz media. Była przedstawicielką Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci i odniosła spektakularny sukces. Z piosenką "Anyone I Want to Be" zajęła pierwsze miejsce. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek sukcesów młodej wokalistki...