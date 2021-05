"Rolnik szuka żony". Ania Bardowska odmieniona po fryzjerze. "Zaszalałam!"

Faktycznie, wróciła do dawnego koloru, w jakim poznaliśmy ją w programie. Ma teraz włosy w wyraźnym kolorze głębokiego brązu. To duża odmiana po jasnym blondzie, którym cieszyła się do niedawna. W dodatku nieco przycięła końcówki i jak zdradziła na Instagramie, kusiło ją, by obciąć jeszcze krócej.