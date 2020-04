"Rolnik szuka żony". Martyna Szakiewicz zabrała głos ws. aborcji

Martyna Szakiewicz i Paweł Szakiewicz zostali niedawno szczęśliwymi rodzicami. Kobieta dopiero kilka miesięcy po porodzie zwierzyła się ze strachu o życie własnego dziecka. Przy okazji żona gwiazdy show TVP powiedziała, co myśli o aborcji.

Paweł Szakiewicz i Martyna Matecka pobrali się w 2016 r. Małżonkowie nie zwlekali z powiększeniem rodziny. Żona rolnika ma już synka Jasia z poprzedniego związku, a pod koniec 2018 r. na świecie pojawił się jego młodszy brat Staś. Na tym nie koniec. 12 września 2019 r. Szakiewiczowie zostali rodzicami małej Antoniny.

Niedawno Martyna opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed ponad pół roku, gdy przebywała ze swoją najmłodszą pociechą na porodówce

Teraz kobieta dokładnie opisała swoje doświadczenia związane z macierzyństwem.

"Ta trójka dzieci, to całe moje życie, nie chciałabym mieć innego. Codziennie dziękuje, że są i że są zdrowe. Kilka razy w tygodniu wieczorem mam łzy w oczach, bo wiem jakie mam szczęście, a widzę rodziców, którzy muszą walczyć o życie swoich dzieci, widzę bezsilność, bo proszą o każdą złotówkę. Dwie pierwsze ciąże były bez zarzutu, cud, ale każdy kto mnie dobrze zna wie, ze nie przeszkadzało mi to w zamartwianiu się "czy wszystko będzie dobrze" - czytamy we wpisie.

Kobieta zabrała głos na temat ostatniej ciąży. Niestety nie wszystko było po jej myśli.

"I trzecia ciąża - Antośka. Niewielu o tym wie, ale byliśmy na każdym badaniu, przez 30 tygodni byliśmy rodzicami zupełnie zdrowej dziewczynki. Pamiętam, że na to badanie pojechaliśmy dziwnie spokojnie, byłam przecież już na dwóch badaniach prenatalnych - wszystko było dobrze - to trzecie to miała być właściwie tylko formalność. I nagle w gabinecie seria krótkich pytań, słowa lekarza, że z sercem dzieje się coś nie tak, skierowanie do poradni w Warszawie" - czytamy.

Uczestniczka show TVP "Rolnik szuka żony" wyjaśniła fanom, co składało się na problemy zdrowotne jej córeczki.

"Do dziś pamiętam ten strach, paraliżujący strach, co będzie - gdy absolutnie nic nie możesz zrobić. I doskonale pamiętam te wszystkie myśli - absolutnie wszystkie, co będzie dalej, czy będzie cierpiała, czy przeżyje. Po 4 długich tygodniach byliśmy już na wizycie - i tam spotkało nas ukojenie - rokowania były dobre. Jeszcze wizyty kontrolne i już. I rzeczywiście nasza historia skończyła się dobrze, Antosia jest zdrowa" - zwierzyła się Martyna Szakiewicz.

Kobieta postanowiła zabrać głos także ws. aborcji, która jest ostatnio wyjątkowo nagłaśnianym tematem w mediach.