"Rolnik szuka żony": Teresa i Adam są razem? Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie

"Rolnik szuka żony" łączy ludzi. Co do tego nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości. I nie chodzi wyłącznie o pary, które stanęły na ślubnym kobiercu, ale o uczestników, którzy dzięki programowi zdobyli przyjaciół. Tradycją staje się, że po zakończeniu zdjęć do danej edycji bohaterowie dotychczasowych sezonów spotykają się na wspólnej imprezie. Tak było i w tym roku. Jak donosił Pomponik, ponad 40 uczestników "Rolnik szuka żony" bawiło się do białego rana w jednym z hoteli koło Piotrkowa Trybunalskiego.