Romansowała z Adamem Zdrójkowskim? Gwiazda "Pierwszej miłości" tłumaczy się ze zdjęć z bratem swojego partnera

- Zdjęcia, od których zaczęło się to całe zamieszanie, zrobiono nam na imprezie. Byliśmy wtedy na afterze po zakończeniu edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której występował Kuba. Ja tam byłam ze względu Kubę. A że z Adamem mamy dobre relacje, to wyszliśmy sobie na papierosa, jak to tam opisano. Porozmawialiśmy chwilę i tak naprawdę to by było na tyle - wyjaśniła Zielska w rozmowie z Shownews.