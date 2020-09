Ron Jeremy usłyszał nowe zarzuty. Najmłodsza ofiara miała 15 lat

Jeremy został aresztowany i oskarżony o przestępstwa seksualne z udziałem siedmiu kobiet. Pod koniec sierpnia prokuratura informowała o kolejnych ofiarach (łącznie 25 kobiet), ale to nie koniec. Jak informuje Fox News, 67-latek usłyszał 20 nowych zarzutów, a na liście rzekomo pokrzywdzonych pojawiło się 13 kolejnych nazwisk.

Pierwsze zarzuty dotyczyły przestępstw na tle seksualnych, których Jeremy miał się dopuścić w latach 2014-2019 w zachodnim Hollywood. Nowe oskarżenia mówią, że mężczyzna krzywdził kobiety na przestrzeni ostatnich 16 lat. Pojawił się też wątek nieletnich. Jeżeli dojdzie do rozprawy, Jeremy odpowie m.in. za gwałty, zmuszenia do seksu oralnego i pobicia osób w wieku 15-54 lat. Grozi mu 250 lat więzienia lub dożywocie. Ron Jeremy nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.