Ron Perlman poślubił 23 lata młodszą aktorkę. Dopiero co uzyskał rozwód

Ron Perlman związał się z Allison Dunbar, mniej znaną aktorką, która pojawiła się w takich produkcjach jak "Mentalista" czy "Yellowstone". Dunbar opublikowała na Instagramie krótkie wideo, w którym widzimy ją w króciutkiej ślubnej sukience i welonie. Kusa sukienka sama w sobie zwraca uwagę. Para tańczy do piosenki Franka Sinatry - "You Make Me Feel So Young", która idealnie pasuje do tych okoliczności.